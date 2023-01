Torre Annunziata Abusi e rapporti completi con l’allieva | nei guai il prof di musica

Virgilio

Ha ricevuto il divieto di dimora nella città metropolitana di Napoli un professore di musica accusato di aver abusato di un'allieva minorenne . Accade a, dove si trova l'istituto scolastico in questione. Il provvedimento è stato emesso dal gip del tribunale oplontino su richiesta della locale Procura. Ad eseguirlo sono stati gli ...Un omaggio a Enrico Caruso, sulle note delle canzoni che ha reso immortali, firmato da tre tenori del San Carlo. Sabato pomeriggio saranno atre voci del teatro lirico campano per raccogliere fondi da destinare in beneficenza. Un concerto solidale nel ponte dell'Epifania che chiuderà queste feste natalizie. Il ricavato ... Torre Annunziata, docente accusato di abusi su minore. Scatta il divieto di dimora Divieto di dimora nel Napoletano per un docente di Torre Annunziata: avrebbe avuto rapporti sessuali con una sua studentessa minorenne tra febbraio e maggio ...Cala il siparo sul 'Bar Stella'. Il programma, condotto magistralmente da Stefano De Martino, volge al termine. Stasera, alle 23.30, su Rai 2, andrà in onda l'ultima puntata. Il format, voluto forteme ...