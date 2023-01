Torna il sereno tra i #Donnalisi | il confronto tra Edoardo Donnamaria e Antonella

SuperGuidaTV

in campo la Juventus Women e lo fa con l'impegno di Coppa Italia. In questo giovedì sarà ...come sempre Joe Montemurro che sottolinea l'entusiasmo ritrovato: "Ho visto tanti sorrisi e ...ilnei rapporti tra Palazzo Vermexio ed i vertici provinciali di Ance, l'associazione dei costruttori edili. Con una nota firmata dal presidente Massimo Riili, i costruttori lamentavano ... Grande Fratello Vip, torna il sereno tra i #Donnalisi Edoardo Donnamaria: “Antonella, non riesco a staccarmi da te” | Video Mediaset E’ bello vedere come, nel tempo, certe ferite si rimarginino. Non solo quelle del corpo ma anche quelle del cuore. Due anni fa, nella ventesima edizione di Amici di Filippi, avevamo conosciuto il torm ...In particolare, secondo i pm, si sarebbe messo a disposizione di Serena Assumma, l'ex moglie del pentito Liuzzo (anche lei indagata) ...