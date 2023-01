Torino | due nomi per il centrocampo | piacciono Ilic e Duncan

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ilha messo gli occhi sul mercato perché ha bisogno di un centrocampista per rinforzare il reparto Ilha messo gli occhi sul mercato perché ha bisogno di un centrocampista per rinforzare il reparto. Secondo quanto riportato da La Stampa, tra ipossibili per i granata ci sarebberodel Verona edella Fiorentina. Il serbo vale 15 milioni e su di lui ci sarebbe da tempi anche la Lazio. Per il mediano della viola le pretese ecoche potrebbero essere più basse visto anche la scadenza del contratto nel 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

