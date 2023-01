La Gazzetta dello Sport

Punizioni, gol e assist: guarda il meglio diin questa stagione Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...Passano 5 minuti scarsi e i rossoneri si ritrovano in doppio vantaggio, conche realizza ... La squadra di Stankovicdue volte con Gabbiadini (in rovesciata) e Augello . Nella ... Tonali segna, comanda e vince: i segreti del capitano senza fascia Nelle sei partite in cui ha segnato, i rossoneri hanno sempre vinto. Pioli gli ha cucito addosso compiti che gli avversari faticano a capire. E quando apre la bocca, lo fa da leader ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...