Tonali | il meglio della sua esperienza con la maglia del Milan | VIDEO

L'Ultimo Uomo

Sarà una grande battaglia, ma come dichiaraquesto scudetto andrà difeso fino all'ultima goccia di sudore: abbiamo il dovere di crederci. Un altro aspetto che fa ben sperare è aver visto un De ...... continua ad attaccare, ma si scontra ancora col muro Ochoa, miracoloso sue De Keteleare. ... conquistano l'ennesima vittoria e ripartono comenon potevano dopo la sosta. Buona la ... Milan, la grande partita di Sandro Tonali contro la Salernitana | L ... Parte bene l'anno del Milan, ma il successo contro la Salernitana andava messo in cassaforte già dopo venti minuti. Quando si ha la possibilità, bisogna chiudere subito le partite: non si possono spre ...Blog Calciomercato.com: Stefano Pioli è un bravo allenatore ed una brava persona come poche se ne trovano nel mondo del calcio: di carattere è umile, educato verso le ...