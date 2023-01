Tiscali

Alessandroè l'unico italiano ad aver superato il primo turno nel challenger argentino di(40.000 $ di montepremi su terra battuta).ha battuto al primo turno l'argentino Luciano Emanuel Ambrogi (794) per 75 60. E giovedì attende agli ottavi il il russo Andrey Chepelev (369 ......di(40.000 $ di montepremi su terra battuta). Edoardo Lavagno (366) ha perso al primo turno contro l'argentino Lautaro Midon (910 Atp), il quale si è imposto per 76 64. Alessandro... Tigre: Giannessi agli ottavi, fuori Weis Alessandro Giannessi è l'unico italiano ad aver superato il primo turno nel challenger argentino di Tigre (40.000 $ di montepremi su terra ...Sono tre gli italiani al via del challenger argentino di Tigre (40.000 $ di montepremi su terra battuta). Edoardo Lavagno (366) ha perso al ...