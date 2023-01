The Fabelmans | Michelle Williams ha confessato la ragione per cui non guarda mai i suoi film

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 5 gennaio 2023) In una recente intervistaha rivelato che tende a non rivedere mai le proprie interpretazioni una volta completate; questa cosa vale anche con The, attualmente candidata ai Golden Globe 2023 come miglior attrice per il suo ruolo in The, ha recentementedi non aver rivisto nessuno deiin oltre 10 anni. Nella lista, ovviamente, troviamo anche l'ultima fatica di Steven Spielberg attualmente nei cinema. "Non sono proprio in grado dire il mio lavoro", ha dettoal New York Times in una recente intervista. "Penso che l'ultima cosa che ho visto, con me in scena, sia stata 'Meek's Cutoff' con ...