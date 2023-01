The Bear | nella Stagione 2 ci sarà una relazione tra Carmy e Sydney?

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 5 gennaio 2023) I due protagonisti della serie Disney+ hanno provato a dire la loro sul possibile sviluppo dell'arco narrativo dei rispettivi personaggi. Nel corso di una chiacchierata con Variety, i protagonisti di The, Jeremy Allen White e Ayo Edebiri hanno detto la loro su un'eventualesentimentale dei personaggi di, vista la stretta affinità venutasi a consolidare tra i due alla fine della passata. Tuttavia, i due attori sembrano smentire categoricamente una simile svolta narrativa: "So che ci sono persone che sono molto interessate a questo argomento, e lo capisco e lo apprezzo, ma per me non è stato così", ha detto Edebiri. "No! Nessuno ne ha mai parlato", ha aggiunto White. Anche Joanna Calo, la co-showrunner …