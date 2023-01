Test | Sei dipendente dal tuo smartphone?

Sky Tg24

... 152 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 679 conrapido. Il numero dei ... 956 nuovi casi, cinque decessi 4 Gennaio 2023 Covid Toscana: 1.213 nuovi casi,i decessi 31 ...Sono 1.615, su 7848, i casi Covid rilevati nelle ultime 24 ore in Puglia. Nel bollettino di oggi, 5 gennaio, il ... I casi riferiti a residenti fuori regione sono 18, mentre perla provincia è ... Covid, Ue raccomanda tampone obbligatorio prima della partenza per viaggiatori dalla Cina Un tempo a testa, un gol per parte e un 2023 che per Fiorentina e Monza è iniziato col più classico dei sapori agrodolci in bocca. Inteso e vivace per la formazione di ...Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve aumento, sebbene molti contagi siano stati rilevati su soggetti ricoverati per altri motivi Sono in crescita le infezioni da Covid-19 in Sicilia ( TUTTI GLI AGG ...