Terremoto | Castelli | “Il vescovo di Norcia mi ha telefonato C’è gente che vive ancora nei moduli Sae”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) “Noi con Legnini ci sentiamo e ci siamo sentiti frequentemente. Abbiamo già immaginato di vederci per il passaggio delle consegne”: a precisarlo, Guido, senatore di Fratelli d’Italia e neocommissario per la ricostruzione postdel Centro Italia. Intervenendo ad Agorà Rai Tre, condotto da Monica Giandotti,ha chiarito sui suoi rapporti con l’ex commissario Giovanni Legnini, lasciando intendere che alcune polemiche sono strumentali. “Ieri ilBoccardo (di Spoleto-ndr), lo ringrazio, mi ha, ha ritenuto di dire che non ha niente contro di me, è stata una telefonata tranquillissima”, aggiunge, riferendosi a una frase dura del presule (“Uno schiaffo alle popolazioni terremotate”) sulla scelta del governo di ...

la Repubblica

Congratulazioni al senatore Guido, nominato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni come nuovo commissario alla ricostruzione post -del Centro Italia". Lo dichiara in una nota il Vice Presidente della ...Lo afferma Guido, parlamentare di Fratelli d'Italia e neocommissario per la ricostruzione postdel Centro Italia, ad Agorà Rai Tre, parlando dei rapporti con il commissario uscente ... Terremoto del Centro Italia, Meloni firma il decreto: Guido Castelli è il nuovo commissario per la ricostruzi… Contatto telefonico tra l'arcivescovo Renato Boccardo e il senatore Guido Castelli , dopo le polemiche per la nomina dell'esponente ..."Ieri il Vescovo Boccardo (di Spoleto-Norcia ndr), lo ringrazio, mi ha telefonato, ha ritenuto di dire che non ha niente contro di me, è stata una telefonata tranquillissima". Questa la risposta del s ...