Termini sotto assedio | è il nuovo ghetto tra tendopoli | bivacchi e degrado

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La brutale aggressione, avvenuta la sera del 31 dicembre alla Stazioneai danni di una giovane turista israeliana da parte di uno sbandato ha avuto l'effetto di una doccia fredda sulle istituzioni, locali e nazionali, sullo stato disociale in cui versa l'intero quartiere della Stazione, ovvero l'Esquilino. Tra i primi effetti quello del rafforzamento dei controlli intorno allo scalo nella fascia oraria ritenuta più critica, quella che va dalle 20 alle 24. Una disposizione che si affianca alle quotidiane operazioni interforze già disposte dall'ex prefetto Matteo Piantedosi per arginare la micro criminalità della zona. Ma non basta. Ne è convinto anche il neo successore del ministro a Palazzo Valentini, Bruno Frattasi, che già nelle scorse settimane aveva posto la questione al tavolo con il Campidoglio. Una ...

