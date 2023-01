ilmattino.it

Il Tribunale dei minori di Palermo ha convalidato il fermo della 17enne accusata di avere uccisa la madre, laelementareSpanò , strangolandola. La giovane, durante il primo interrogatorio, ha confessato il delitto della donna, avvenuto a Bagheria la notte tra il primo e il due gennaio, al ...La ragazza diciassettenne di Bagheria che lunedì scorso ha strangolato la madre,Spanò, oggi davanti al gip del tribunale per i minorenni di Palermo, durante l'udienza di convalida, ha confermato il matricidio. Ha utilizzato le stesse parole di lunedì pomeriggio durante l'... Teresa, maestra elementare uccisa: convalidato il fermo della figlia 17enne. Andrà in comunità Il Tribunale dei minori di Palermo ha convalidato il fermo della 17enne accusata di avere uccisa la madre, la maestra elementare Teresa Spanò, strangolandola. La giovane, durante ...Convalidato il fermo per la 17enne che ha confermato di aver ucciso la madre, Teresa Spanò, 55 anni. La vittima, insegnante delle scuole elementari, è stata strangolata nella sua casa in Corso Butera, ...