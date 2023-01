Tennis | Djokovic ai quarti ad Adelaide | lo aspetta Shapovalov

Vittoria in due set sul francese Halys ADELAIDE (AUSTRALIA) - Seconda vittoria e biglietto per i quarti per Novakall'"Adelaide International 1", Atp 250 con un montepremi da 642.735 dollari, in corso sul cemento all'aperto nella capitale dello stato dell'Australia Meridionale. Il serbo, testa di serie ...Il torneo di preparazione all'Australian Open, mette in risalto ancora una volta la tenuta mentale di Novakche continua a mettere minuti digiocato in cascina in vista del primo Slam ...Novak Djokovic è rassegnato all'eventualità di saltare diversi tornei negli Stati Uniti in questa stagione a causa del suo rifiuto di vaccinarsi contro il coronavirus. All'ex numero 1 del mondo si chi ...Al serbo servono due tie-break per superare il francese Quentin Halys, numero 64 del ranking Mondiale, ed acccedere ai quarti in Australia ...