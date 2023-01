Tempeste in California | residenti si preparano a evacuazione

Il Post

Venti forti e piogge torrenziali sullahanno fatto scattare l'allerta meteo in diverse regioni dello Stato affacciato sulla costa ovest degli Stati Uniti. In pericolo e a rischio inondazioni soprattutto San Francisco e la ...... in una regione già indebolita da una serie diinvernali. Lasettentrionale, in particolare intorno a San Francisco e Sacramento, è la regione più minacciata. Le autorità hanno ... In California è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa di una tempesta che ha già provocato la morte di quattro persone Roma, 5 gen. (askanews) - Venti forti e piogge torrenziali sulla California hanno fatto scattare l'allerta meteo in diverse regioni dello ...Una gigantesca tempesta si è abbattuta sulla costa della California. Nella sola area della baia di San Francisco in 76mila sono rimasti senza luce. Si contano ...