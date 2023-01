TCL lancerà nel 2023 un TV Mini LED 98 pollici da 3000 nit

(Di giovedì 5 gennaio 2023) TCL ha presentato al CESla nuova line up di TV per il Nordamerica. Tra le novità un nuovo top di gamma LCD con retroilluminazioneLED che arriverà nella seconda parte dell'anno con oltre 5000 zone di local dimming e fino acd/mq di luminosità di picco....

SmartWorld

Electronics ha annunciato un nuovo accordo strategico con Amazon per la realizzazione di una serie di Smart TV con Fire TV integrata.una nuova linea QLED 4K in Italia, Germania, Spagna e Regno Unito. La SerieCF6 con Fire TV integrata è disponibile nei formati 50" e 55" . Con un design elegante e senza cornice, la ...una nuova linea QLED 4K in Italia, Germania, Spagna e Regno Unito. La SerieCF6 con Fire TV integrata è disponibile nei formati 50" e 55". Grazie alla qualità d'immagine QLED 4K Ultra ... TCL lancia RayNeo X2, i suoi nuovi occhiali per la realtà aumentata