Taylor Mega svela quanto guadagna su Instagram per ogni foto

TGCOM

Quanto guadagnaper il suo lavoro di influencer Il volto noto dei social è intervenuto nei giorni scorsi in collegamento con la trasmissione Mattino Cinque , nel corso della quale ha voluto fare delle ...è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente ospitata a Mattino Cinque, dove ha rivelato l'astronomica cifra che intascherebbe per un solo ... Taylor Mega rivela i suoi guadagni: "Da 8 a 40 mila euro per un post" Quanto guadagna Taylor Mega su Instagram La ragazza ha svelato le cifre a Mattino 5: i dettagli a seguire nell'articolo ...L'influencer ha rivelato l'ammontare dei suoi guadagni grazie alle sue pubblicità e al suo lavoro sui social Taylor Mega è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di ...