Tali e Quali debutta con Alessia Marcuzzi e Adriano Celentano o quasi tra i giudici | anticipazioni e cast

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 5 gennaio 2023)si prepara al suo ritorno su Rai1 per lo scontro con C’è Posta per Te proprio da questo sabato 7 gennaio e i fan non potevano che esserne felici. Dopo il successo e le soddisfazioni ottenute ad inizio della stagione televisiva con Tale e Quale Show, Carlo Conti torna al timone di una banda di ‘imitatori’ in versione nip pronta a conquistare i. Sabato 7 gennaio in prima serata su Rai 1, prenderà il via la terza edizione di, con ben cinque prime serate, una in più rispetto all’anno scorso, e tre confermatissimi: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, a loro si uniranno i giurati per una puntata. Secondo le primeci sarà un quarto giudice che risponde al nome di...