Tabellone Wta Adelaide 2023 | Jabeur testa di serie numero 1

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ildel Wta 500 di, torneo che apre il nuovo anno sul cemento australiano, e che si giocherà nella settimana tra l’1 e l’8 gennaio. La nuova stagione femminile comincia quindi subito con un torneo molto importante, che vede Onsdi1, seguita da Aryna Sabalenka, le uniche due tenniste che passeranno il primo turno con un bye. Non ci sono italiane presenti, dopo che Jasmine Paolini non è riuscita a passare le qualificazioni, venendo battuta da Anna Bondar in rimonta. COPERTURA TV MONTEPREMIWTAQUARTI DI FINALE (1)vs (Q) Kostyuk (Q) Noskova vs Azarenka Begu vs (4) Kudermetova Vondrousova vs (2) Sabalenka SECONDO TURNO (1) ...