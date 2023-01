Svolta o no? Putin ordina il cessate il fuoco per il Natale ortodosso Kiev contrattacca | «Si ritiri e avrà la tregua»

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Gelo da parte dialla richiesta del patriarca Kirill e accolta dal presidente Vladimirdi unilin Ucraina durante il. «La Russia deve ritirarsi dai territori occupati, solo alloraunatemporanea», ha ribadito in un tweet il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak secondo il quale «l’Ucraina non attacca territori stranieri e non uccide civili come fa la Federazione russa. L’Ucraina distrugge solo appartenenti alle forze di occupazione sul proprio territorio», ha concluso. Facendo seguito alla richiesta del patriarca «di Mosca e di tutte le Russie» Kirill, nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 gennaio, il presidente Vladimiravevato il ...

