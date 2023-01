(Di giovedì 5 gennaio 2023)haato sual, pronta l’offerta per portare in azzurro il giocatore marocchino dell’Angers. Ilè fortemente interessato al giocatore marocchino Azzedinee sarebbe pronto a fare un’offerta importante per acquistarlo. Tuttavia, il direttore sportivo del, Cristiano, ha recentemente negato l’interesse della squadra per, quindi potrebbe esserci una certa confusione sulla vera situazione della trattativa. Inoltre, ildovrà affrontare la concorrenza di altre squadre interessate al giocatore e dovrà convinceread accettare la proposta di contratto Cristianonega l’interesse delper ...

napolipiu.com

Essendo anche membro del consiglio della Fifa per l'Uefa, la Christillin ha però ben chiari i guai seri in cui si è cacciato il club bianconero e hail grandedi alcuni media nazionali: ...I giudici scoprono ildi lady Soumahoro: stipendi e firme, tutti i dettagli Secondo Il ... Scinicariello non hail contenuto del suo colloquio con i magistrati, coperto dal segreto ... Svelato il bluff di Giuntoli: il Napoli vuole chiudere subito per Ounahi Nonostante Cristiano Giuntoli in occasione della gara contro l'Inter abbia glissato sull'interesse per il marocchino il Napoli è molto concentrato su tale trattativa.Evelina Christillin è una nota tifosa della Juventus e per questo molti hanno fatto il suo nome per la presidenza, lasciata vacante da Andrea Agnelli. Essendo anche membro del consiglio della Fifa per ...