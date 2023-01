Sulle piste sopra Zagabria ci sono oltre 10 gradi | cancellato lo slalom di Coppa del Mondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Più che inizio gennaio sembra primavera a, anchedel comprensorio di Sljeme,mille metri sul livello del mare, che sovrastano la capitale croata. Le temperature hanno superato i 10e reso praticamente impossibile sciare: per questo gli organizzatori delladelstati costretti ad annullare il secondofemminile in programma oggi. Il primo si era disputato mercoledì, ha vinto Mikaela Shiffrin, in notturna ma in condizioni già critiche. Adessoalle alte temperature è arrivato anche il forte vento che ha portato gli organizzatori ad alzare bandiera bianca. La Federazione internazionale non ha ancora comunicato se l’evento verrà recuperato nelle prossime ...