Sud | Lippolis Conf Puglia | “Momento di fare squadra | mai come ora è conveniente investire”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) (Adnkronos) – “È arrivato ildidavveroperché non è mai statoadessoal Sud”. Lo dice, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Gabriele Menottipresidente diindustria Brindisi e delegato per l’energia diindustria. “Il Mezzogiorno – spiega – vanta un trend decennale che, per quanto concerne le medie imprese che vi operano, è estremamente interessante: le medie imprese del Sud, infatti, negli ultimi 10 anni hanno fatto meglio in termini di crescita di forza lavoro, produttività e fatturato rispetto a quelle del Centro-Nord. Ciò, nonostante il livello di tassazione risulti più alto per via delle maggiori aliquote Irap applicate dalle regioni ...