Sucidio dopo aver scritto a Maria De Filippi | Lettera mai arrivata

Leggi su direttanews

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Una storia incredibile e senza lieto fine quella che coinvolgede. La, purtroppo, non è mai: ecco la vicenda La voce calma dideche legge le appassionanti storie dei protagonisti di C’è Posta Per Te la conosciamo tutti. Forse è proprio a questa che si è appigliata questa giovane donna che le hain preda al panico, prima di compiere l’orribile gesto. Suicidio prima di scrivere aDe(DirettaNews.com)Ci sono storie di dolore e di disperazione, infatti, che non vorremmo mai sentire. Nonostante il carcere sia una struttura riabilitativa, dove chi ha compiuto reati dovrebbe riuscire a comprenderne i motivi e le origini per non ricaderci mai più, a volte è invece un luogo di ...