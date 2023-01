“Striscia La Notizia” | Cristian Cocco incastrato dal suo stesso cameraman

Leggi su tvzap

(Di giovedì 5 gennaio 2023) NEWS TV., l’ex inviato di “La” è finito nei guai: è ora indagato per estorsione. Chi lo ha accusato è il suoche non ha risparmiano nessun colpo. Ecco cosa è successo e perchè l’inviato sardo è arrivato a questo punto. >> “Salutiamo gli haters”, i nuovi conduttori dilaspiazzano il pubblicodi “La” nei guai Questo è proprio un caso da “La”, ma peccato che il misfatto sia accaduto proprio all’interno delle mura nel noto giornale satirico. Ecco infatti che non splende sempre il sole, neanche dietro i servizi del programma di ...