Striscia la Notizia | Cristian Cocco accusato di estorsione dal suo cameraman

Corriere della Sera

Guai in vista per Cristian Cocco . L'ex inviato dila, dovrà comparire il prossimo 2 febbraio davanti alla giudice delle udienze preliminari del tribunale di Oristano, Federica Fulgheri . Il moivo L'accusa di estorsione. L'ex volto ...Chi non ricorda i suoi celebri "Ajò" gridati in apertura dei suoi servizi: l'ex inviato dila, Cristian Cocco , dovrà presentarsi davanti al Giudice dell'udienza preliminare (Gup) del Tribunale di Oristano con l'accusa di estorsione. Cosa dice l'accusa Il 51 enne ... Cristian Cocco, ex inviato sardo di “Striscia La Notizia”, indagato per estorsione Cristian Cocco, ex inviato di Striscia La Notizia, è stato chiamato in giudizio per rispondere all’accusa di estorsione mossa da un cameraman ...Conosciamo un po' più da vicino il simpaticissimo Ezio Greggio, da anni mattatore di Striscia la Notizia al fianco di Enzo Iacchetti.