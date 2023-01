Stranger Things 5 | Sadie Sink sull’ultima stagione | “Ci sarò ma sarà triste”

Leggi su screenworld

(Di giovedì 5 gennaio 2023), una delle serie di punta di Netflix capace di far registrare numeri mostruosi in termini d’ascolti, come è ben noto terminerà ufficialmente con la quinta, la cui data d’uscita è ancora ignota. In vista del gran finale ma soprattutto delle riprese (che dovrebbero iniziare a breve), l’attrice– che nella serie interpreta Max – ha svelato ai microfoni di Today il suo stato d’animo. “Sappiamo che sta per accadere e chel’ultima, quindiun momento molto emozionante.spaventoso e al tempo stessoperché tutti questi ragazzi sono cresciuti sul set da giovanissimi e siamo diventati una famiglia. Molto spesso è un qualcosa che si dice tanto per, ma io lo penso ...