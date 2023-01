Strage in casa | 8 morti | tra cui 5 bambini Uccisi a colpi d' arma da fuoco

Sky Tg24

Otto membri di una famiglia, tra cui 5 bambini, sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco nella cittadina di Enoch, nello Utah sud - occidentale. Lo riferiscono i media americani che citano le ...... sorridono e cominciano a rispondere: è appena scoccata la mezzanotte e la nostalgia disi fa ... Il generale russo: 'L'uso massiccio cellulari causa della' 'È evidente che la ragione ... Strage in casa nello Utah, trovati 8 morti tra i quali 5 bambini AGI - Una valanga di messaggi di auguri fa squillare centinaia di telefoni in un vecchio edificio di Makiivka, nell'Ucraina occidentale, che ospita le reclute russe appena mandate al fronte ucraino. I ...Sarà inaugurato ufficialmente il 15 gennaio: parte da piazza Loggia e sale fino in Castello lungo contrada Sant'Urbano ...