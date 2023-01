Stöhr | «A Montecchio serve una riconferma»

Leggi su seriea24

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo la buona prestazione in casa con Bologna, il girone di ritorno chiede ora a Stadium di aumentare il livello, per portare a casa nuovi punti e confermare i precedenti successi.La squadra di Mirandola si prepara infatti ad affrontare la SOL Lucernari diMaggiore che al momento occupa la decima posizione e che è stata nel girone d’andata protagonista, suo malgrado, del primo storico successo in Serie A3 dei gialloblù all’esordio in casa.Opposti recuperati in entrambe le formazioni: nell’incontro d’andata i vicentini furono costretti a rinunciare all’opposto bulgaro Aleksandar Mitkov durante il terzo parziale mentre i mirandolesi, in una sorta di fairplay deciso dal fato, hanno rinunciato al loro schiacciatore di posto 2 Francesco Ghelfi, trionfando nell’incontro grazie ad un rivisitato Giovanni Bellei in veste di opposto. Tra Parma e la partita con Bologna ...