Il nuovo patto sulla Migrazione e l'Asilo non si concretizzera' certamente nei prossimi sei mesi. E, salvo colpi di scena, non vedra' la luce prima dell'inizio del 2024. Alle prime battute la ...A prescindere dalla Svezia, il dossier migranti, tuttavia, non sembra essere per ora in cima alle priorità della presidenza di, dove invece campeggiano la questione sicurezza (con l'Ucraina ... Stoccolma avverte: "Niente patto migranti prima del 2024" - Mondo Il nuovo patto sulla Migrazione e l'Asilo non si concretizzera' certamente nei prossimi sei mesi. E, salvo colpi di scena, non vedra' la luce prima dell'inizio del 2024. Alle prime battute la ...È quanto fatto sapere dalla Svezia, di turno nella presidenza dell'Ue, che gestirà le attività europee fino a giugno. Di fatto si affossano le speranze di chi auspicava una svolta sull'immigrazione. I ...