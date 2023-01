Stasera Masterchef 12 | anticipazioni 5 gennaio 2023 | eliminazione a sorpresa | ospiti e prove quarta puntata la scaletta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con12. La competizione, seppur ancora nelle fasi iniziali, ha già regalato le prime emozioni. Passate le selezioni per la Masterclass di questa edizione è arrivato infatti per i concorrenti il momento di fare sul serio e la prima aspirante chef ha già dovuto riconsegnare il grembiule conquistato con tanta fatica. A mettere subito sotto pressione i concorrenti è stata la prima mistery box – con un giudice d’eccezione, Iginio Massari – nonché la sfida in esterna a Bassano del Grappa.2022 Ma cosa vedremo nelladigiovedì 5? Come sempre i concorrenti dovranno affrontare nuove sfide tra cui la mistery box ...

Comincia il viaggio diItalia e, giovedì 29 dicembre su Sky e in streaming su NOW , gli aspiranti chef affronteranno le prime prove di questa stagione, col sogno di diventare il ...la prima puntata che battezzerà il loro viaggio nella cucina di: scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della serata.Italia , le anticipazioni. Si parte con una delle ... MasterChef 12, parte ufficialmente la sfida. Tra gli ospiti Antonio Lorenzon I tre giudici e l’ospite (visionario) di stasera. Cosa succederà a MasterChef Italia 12, durante la quarta puntata A quale sfida saranno sottoposti i 19 aspiranti chef rimasti in gara Foto Sky ...Prosegue il viaggio di MasterChef Italia e quella di giovedì 5 gennaio su Sky disponibile in streaming su NOW, sarà per tutti una ...