(Di giovedì 5 gennaio 2023) – I ricercatoridel Centro Ricerche di Portici (Napoli) hanno messo a punto una nuova tecnologia che sfrutta l’energia delper rendere le polveri di forma irregolare da utilizzare per la3D, in polveri ad alta “sferoidicità”, ovvero dotate di buona scorrevolezza e capacità di compattazione, requisito principale per applicazioni nel campo della3D, ma anche delspray. L’alè stato testato nel centro di ricerca napoletano dove è stato progettato e installato l’impianto prototipo basato sulla tecnologia deltermico utilizzata perre componenti complessi destinati ai settori aerospaziale, biomedicale e della robotica. La sperimentazione è stata ...

RomaDailyNews

L'articolo Dall'un progetto per produrre super molecole benefiche dagli scarti del melograno proviene da The Map Report . UfficioCondividi: Twitter Facebook Mi piace: Mi piace ...UfficioGalimberti Tennis Academy Alessandro Giuliani Giorgio Galimberti con il figlio PietroSabatini Stampa 3D, da Enea un innovativo processo al plasma ... (Teleborsa) - Un processo al plasma innovativo per produrre polveri da utilizzare per la stampa 3D di componenti complessi destinati ai settori aerospaziale, biomedicale e della robotica. È quanto han ...L’ex Gresini Racing scalpita in vista dell’inizio del 2023 e prova a immaginare la stagione che verrà. L’uomo da battere sarà chiaramente il suo compagno di squadra, Pecco Bagnaia, ma il livello ormai ...