(Di giovedì 5 gennaio 2023) Archiviata la sosta Mondiale, laA è tornata in campo per la gioia dei suoi tanti tifosi che hanno riempito di nuovo gli....

Calcio e Finanza

... accorgendosi poi quest'anno, essendo costretti a partire in anticipo, che moltissimieranopiù di molte altre giornate. Insomma, ci vorrebbe anche qui una rivoluzione di persone e di ...Quando si ha un budget limitato, arrivare fino al suddi attrezzature e persone che vi ... Se vogliamo parlare die mega gruppi che incontrano il gusto dei nostri ascoltatori ce n'è una ... Stadi pieni in Serie A nonostante il giorno feriale Ormai da anni si parla di un possibile nuovo stadio a Milano, in grado di poter ospitare le partite di casa di Inter e Milan. Inoltre, ci tengo a precisare che disponiamo di un’area tra le più grandi ...Paolo Di Canio, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi sul Milan: "La ripartenza del Milan è stata sontuosissima contro una squadra rognosa in uno ...