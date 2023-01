TGCOM

Leggi Anche Usa,in una scuola elementare in Texas: strage di bambini TI POTREBBE INTERESSAREOtto persone , membri di una stessa famiglia , sono state uccise a colpi d'arma da fuoco nella cittadina di Enoch ,Utah sud - occidentale. Tra questi ci sono cinque bambini . La polizia ha ritrovato i corpi senza vita delle vittime all'interno della loro abitazione a Enoch , che si trova a circa 245 miglia a ... Sparatoria nello Utah, 8 morti tra cui 5 bimbi I funzionari locali non hanno rilasciato ulteriori dettagli. Otto membri di una stessa famiglia uccisi in una sparatoria nella cittadina di Enoch, nello Utah Lo ha reso noto la polizia locale, ...Otto persone di una stessa famiglia, tra cui cinque bambini, sono state trovate morte in una casa nello stato Usa dello Utah ...