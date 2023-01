Sparatoria a Tor Bella Monaca | paura in strada | arrestato trentenne

(Di giovedì 5 gennaio 2023) È statoper resistenza a pubblico ufficiale e per violazione della legge sulle armi l’uomo che oggi ha terrorizzato il quartiere di Tor, sparando all’impazzata sulle auto. Si tratta di unitaliano, che oggi – verso le 14:00 – a bordo della sua Fiat Panda ha iniziato sparare, presumibilmente utilizzando una pistola, contro le auto in sosta in via Aragona, via Quaglia e via Santa Rita da Cascia. Gli agenti, a seguito della perquisizione, hanno infatti trovato dei proiettili a bordo della vettura, ma non sono riusciti a trovare l’arma. Si presume che l’uomo, sentendosi braccato, se ne sia disfatto poco prima dell’arrivo della polizia. L’arresto dovrà essere convalidato dal magistrato di turno. Cosa era successo Momenti dipoco fa, intorno alle 14, a Tor ...

