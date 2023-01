Spalletti | “Napoli | troppo lenti Ora rialziamoci”

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Lucianoparla ai microfoni di Dazn al termine di Inter-, partita vinta dai nerazzurri con gol di Dzeko. Iltrova la prima sconfitta nel campionato 2022/23 a Milano contro l’Inter. Ora i nerazzurri hanno otto punti di svantaggio dalla capolista, mentre il Milan recupera tre punti grazie alla vittoria sulla Salernitana e si piazza a meno cinque dagli uomini di. Vince anche la Juve con episodi da moviola clamorosi, ora i bianconero hanno 7 punti di svantaggio. Inter-intervista a Dazn Il tecnico delal termine del match ha detto: “La squadra di Inzaghi è molto forte. Come sempre hanno messo Calahanoglu in marcatura su Lobotka. Ma noi non siamo riusciti a far girare la palla come volevamo. Possiamo fare molto più di ...

Corriere dello Sport

Anche Antonio si scaglia contro l'ex allenatore: "Ilè una piccola squadra con un allenatore ancora più piccolo". Giacomo taglia corto: "C'è poco da dire, partita vinta con merito ...Un colpo di testa di Dzeko in avvio di ripresa infligge alla squadra dila prima sconfitta del campionato e rilancia i nerazzurri nella corsa allo ... Spalletti: "A Napoli sento parlare di complotto". E sull'arbitro Sozza... CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Napoli, Serie A, torna il campionato sfida decisiva per i nerazzurri. Si ritorna con un big match, per q ...Scrive su Twitter il giornalista Fulvio Giuliani: "Brutto Napoli, vittoria più che meritata dell’Inter. Squadra azzurra sottotono in quasi tutti i singoli. Un tiro in porta è zero. Campionato riaperto ...