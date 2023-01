Spalletti | «C’è stato più di un calciatore sottotono | dobbiamo allenarci meglio»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Dopo la brutta partita persa contro l’Inter, il tecnico del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn Cosa è cambiato tra primo e secondo tempo? «Loro hanno fatto come fanno empire nel senso che cercavano di venire addosso con Chala a Lobotka e noi dovevamo essere più bravi a trovare i passaggi alla trequarti. Non siamo riusciti a farla girare con la stessa qualità di sempre, questa palla ha girato sempre un po’ lenta senza andare a scavare lo spazio dietro i due centrocampisti. Forse possiamo fare di già sotto l’aspetto della qualità. Con più di unsiamo stati un po’» Chi? «Voi. Vi ho sentito un po’ mosci in telecronaca, andavate sostituiti» Troppo lenti a far girare palla «Questo fatto di farla girare a destra e sinistra per creargli un disordine, ma se la fai girare ...