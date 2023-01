Spalletti boccia il Napoli | “Alcuni giocatori sotto il loro livello” | poi la motivazione della sconfitta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Arriva la primaper il: a decidere il match di Inter-è stato Edin Dzeko con il suo colpo di testa al 56esimo minuto. Lucianointerviene nel post-partita ai microfoni di Dazn al terminepartita. Di seguito le sue parole: Cosa è cambiato tra il primo e il secondo tempo?“Ihanno fatto come fanno sempre: cercavano di venire addosso a Lobotka, dovevamo essere più bravi a cercare qualche passaggio sulla trequarti. Non siamo riusciti a girare la palla con qualità, è girata sempre lenta. I due centrocampisti riuscivano sempre ad essere rimontati dai terzini. Non potevamo fare di piùil punto di vistaqualità. Poi qualche giocatore è stato ...

