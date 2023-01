Sorvegliato speciale arrestato dai carabinieri | sorpreso a bordo di un’auto

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Giugliano in Campania idella sezione operativa della locale compagnia hannoper aver violato gli obblighi e le prescrizioni relative alla misura di prevenzione della sorveglianzacui è sottoposto Pasquale Granata, 54enne di Qualiano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, con l’obbligo di soggiorno nel comune di Qualiano, è statodaidella sua auto mentre percorreva Corso Campano. Per il 54 enne anche una denuncia per aver guidato senza patente perché revocata. L’auto, non coperta da assicurazione, è stata sequestrata. L’è in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

