Sopra di 12 punti Ghisleri mostra il sondaggio record su Meloni

Milano Finanza

... Roma di misura : il risultato di San Siro riapre il campionato Presto per dire se i 5che ... Una spannai compagni e in generale l'uomo di mediana migliore in campo. Zielinski 5,5: un ...... conclusione dell'attaccante dal limite,la traversa 2023 - 01 - 04 21:24:45 36' Cross dI Di ... anche se la distanza dalla capolista è di undici: 'Non vediamo l'ora di ripartire - ha ... Btp future: importante una conferma sopra 111,80 punti L'ultimo sondaggio non rileva una nuova crescita ma il boom di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni la preferita degli italiani resta un dato ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...