Sophie Codegoni fa una richiesta speciale alla sua ginecologa

(Di giovedì 5 gennaio 2023)molto presto diventerà mamma per la prima volta. La ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, è incinta e aspetta una femminuccia dal suo compagno Alessandro Basciano, conosciuto proprio all’interno della casa più spiata d’Italia. In queste ore,si è aperta alle domande e alle curiosità dei fan, come spesso fa sui social. Qui ha parlato della sua gravidanza e ha fatto anche delle rivelazioni. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.torna a parlare della gravidanza e fa delle rivelazioni ai fanha affermato di essere a ventuno settimane, dunque a circa cinque mesi e mezzo di gravidanza. A breve, tra meno di una settimana, entrerà ufficialmente nel sesto mese. Laha spiegato tutta la sua emozione dicendo che sta ...

TGCOM

Ad aggiungere il carico da novanta ci ha pensato Antonella Fiordelisi che avrebbe ricevuto un consiglio da una sua amica (), prima di entrare in Casa. A quanto pare, la confidente l'...Q&A social perche ha parlato della sua gravidanza ed in particolare di come ha deciso di 'viversela' senza particolari fisse. Poco più di un mese fae Alessandro Basciano avevano ... Sophie Codegoni: "Preferisco non sapere quanti chili ho preso in gravidanza" Sophie Codegoni è incinta della sua prima figlia e vive i cambiamenti del suo corpo con grande naturalezza. Non si fa problemi per i chili in più presi in questi mesi e ai follower che le chiedono di ...Nelle ultime ore è iniziata a circolare sul web un'assurda teoria che vede come protagonista Sophie Codegoni, ex volto del GF Vip e nuova Bonas di Avanti ...