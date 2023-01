Sony-Honda - Il nuovo brand elettrico si chiama Afeela | ecco il primo prototipo

(Di giovedì 5 gennaio 2023) La joint ventureMobility ha svelato al Ces di Las Vegas unmarchio () e il suofull electric. Il, che contiene in sé il verbo "feel", sentire, muove il suopasso con una concept "che vuole offrire un diverso rapporto fra le persone e la mobilità". E che non rimarrà lettera morta:Mobility svilupperà il modello di produzione basato su questa concept, con la seguente agenda: preordini previsti all'inizio del 2025 e prime consegne a partire dalla fine di quell'anno (con arrivo nella primavera del 2026 in Nordamerica). Esperienza di bordo. L'obiettivo dei due colossi giapponesi nel progetto di questomodello, è ...

uniscono le forze e danno vita al nuovo brand Afeela , sotto il quale debutterà sul mercato il primo modello elettrico sviluppato congiuntamente dalle due aziende asiatiche. L'annuncio, ...NOMEN OMENMobility non entra nei dettagli: il nome stesso del veicolo resta segreto , mentre il termine Afeela sarebbe stato scelto in quanto ''espressione della sensazione che è al ... Sony e Honda presentano Afeela: l'auto come centro di intrattenimento I due grandi marchi giapponesi hanno realizzato un prototipo che diventerà un'elettrica di serie. I suoi focus Esperienza digitale, servizi connessi e Metaverso. Le vendite cominceranno a fine 2025 ...In occasione del CES di Las Vegas è stata presentata la prima concept car brandizzata AFEELA. Tra le altre cose, può contare su una partnership con Epic Games.