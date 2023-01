«Sono nata e cresciuta in una famiglia che ha iniziato a dubitare dei medici Non solo non ho eseguito prontamente il vaccino del Covid | ma non ho altri vaccini»

Leggi su iodonna

(Di giovedì 5 gennaio 2023) «Mipresa del tempo per parlare di qualcosa di molto personale. Cicosì tante cose da dire che non saprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto». Così Madame (nome d’arte di Francesca Calearo) introduce su Instagram un lunghissimo post nel quale dice la sua sul caso delle false vaccinazioni anti-per il quale è indagata. Uno sfogo lunghissimo nel quale la star della musica italiana racconta come e perchénati i suoi dubbi sule l’inzio dell’indagine in corso per il quale è stata messa in dubbio anche la sua partecipazione a Sanremo. Senza entrare, però, nello specifico sul finto green pass. Elemento sul quale molti follower hanno puntato il dito. ...