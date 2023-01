«Sono innamorato di lui» Al GF Vip | Alberto De Pisis esce allo scoperto e si dichiara

Fanpage.it

...stati compagni di classe dalle elementari all'università e ora è il suo più stretto collaboratore. Nonostante sia sposato e abbia due figli è ancora perdutamentedi Lolita e tenta di ...... parlando a tu per tu con Luca Onestini , non ha fatto mistero di esserea suo modo di ... aggiungendo che comunque i suoi sentimenti nondettati dal suo aspetto fisico, anche se ha ... Alberto De Pisis innamorato di Edoardo Donnamaria: Quando ride ... La dottoressa romperà quindi il fidanzamento, mentre Altun confesserà a Demir che lui non è il padre di Adnan. La reazione di Yaman sarà furiosa. Terra amara non si ferma: va in onda anche sabato 24 d ...Al Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis è sempre più preso da Edoardo Donnamaria: “Cerco di trarre del godimento da questa mia sofferenza, ...