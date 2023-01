Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia 2023 | a che ora inizia l’estrazione finale del 6 gennaio | premi e ospiti di Amadeus

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 5 gennaio 2023) È quasi arrivato il momento per una delle serate più attese della tvna: la tradizionale estrazionedellaai. Siete pronti per scoprire come gira la ruota della fortuna quest’anno? Ecco tutte le info su come seguiree cosa fare in caso di vincita., biglietti e monteaiil 6A che oraloconnel giorno della Befana L’appuntamento è in prima serata su Rai Uno durante “I-Il Ritorno”, lo spettacolo condotto da ...