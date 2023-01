Soleil Sorge “on fire” sul padre di Antonella Fiordelisi e non solo | la stoccata sul televoto del GF Vip – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 5 gennaio 2023)“on”. La conduttrice del GF Vip Party, ha parlato di recente di Stefanodi, la concorrente più discussa di questa attuale edizione del Grande Fratello Vip., frecciatina aldi(e non): c’entra ildel GF Vip Così come ha notato i colleghi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.