Soleil Sorge e il confronto con Luca Onestini al GF Vip è stata una brutta pagina della televisione italiana

Leggi su people24.myblog

(Di giovedì 5 gennaio 2023)sono stati i grandi protagonistiscorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri, 3 gennaio, su Canale 5. Il concorrente è stato invitato da Alfonso Signorini a lasciare temporaneamente la Casa per avere uno scontro live con, che non è andato nel migliore dei modi.