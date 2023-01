Snapdragon Satellite | siamo stati nel deserto per vedere come gli smartphone Android chiameranno i soccorsi

Tom's Hardware Italia

Al CES 2023 di Las Vegas, Qualcomm ha appena presentato lo. Sviluppata in collaborazione con Iridium, è una soluzione di messaggistica satellitare bidirezionale. Progettato per gli smartphone Android di fascia alta con8 Gen 2 (...Il CES 2023 continua a sfornare novità. L'ultima è lo, servizio satellitare in grado di offrire messaggi SOS con comunicazione bidirezionale per smartphone. Questo servizio garantirà una copertura globale grazie all'appoggio del ... Non solo Apple, Qualcomm presenta Snapdragon Satellite: messaggi SOS bidirezionali Qualcomm ha annunciato Snapdragon Satellite, servizio di satellitare che permette di mandare e ricevere messaggi SOS.Nubia ha lanciato ufficialmente sul mercato i nuovi gaming phone RedMagic 8 Pro e RedMagic 8 Pro Plus. A bordo troviamo l'ultimo SoC di Qualcomm mentre la ricarica rapida si spinge fino a 165W di pote ...