(Di giovedì 5 gennaio 2023) Mai come quest’anno, almeno nelle ultime stagioni, c’è stata così tanta attesa in casa Italia per la ripresa delle attività per ladeldisu pista artificiale. Il massimo circuito internazionalein scena dopo la pausa natalizia, che è stata conseguente alla trasferta nordamericana. Ci si sposta in Europa, su un catino tradizionale come quello di, molto tecnico e con temperature che in Lettonia spesso e volentieri sono glaciali. Ricordiamo che in calendario ci saranno due tappe sul budello lettone, questa e poi quella di settimana prossima, valida anche come titolo europeo. Il Bel Paese ha gli occhi sulla sfera di cristallo, conche al momento è leader della classifica di singolo maschile. L’altoatesino in quel di ...

Slittino: torna la Coppa del Mondo a Sigulda, Dominik Fischnaller vuole confermarsi in vetta Mai come quest'anno, almeno nelle ultime stagioni, c'è stata così tanta attesa in casa Italia per la ripresa delle attività per la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale. Il massimo circuito ...Si torna a fare sul serio anche per quanto riguarda la Coppa del Mondo di slittino 2023. Dopo la lunga pausa legata alle festività natalizie, gli atleti al loro completo si apprestano ad affrontare il ...