Sky o Dazn? Serie A in tv | dove vedere tutte le partite della 17ª giornata

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Archiviato il turno infrasettimanale, che ha segnato la ripartenza del torneo dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar, laA si appresta a tornare subito in campo per la 17esima, in programma tra il 7 ed il 9 gennaio. Milan-Roma il...

fcinter1908

... in particolare suSport Arena , oltre che in streaming suGo e NowTV, oppure, ancora, su ... Inoltre, da inizio gennaio è possibile vedere una selezione di partite dell'Eurolega anche su, ...I diritti tv sono in esclusiva della Lega di Serie A, die di: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto. CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A CANALE YOUTUBECANALE YOUTUBEPAGELLE ... Inter-Napoli, Sky o DAZN Dove vedere la gara in tv e streaming il 4 gennaio La Lazio torna per la prima volta a giocare in casa nel 2023 e lo farà ospitando l'Empoli, con il fischio d'inizio del match fissato per le 15 di domenica ...Oggi giovedì 5 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguiranno i tornei di tennis, con Jannik Sinner chiamato a fronteggiare Thanasi Kokkinakis negli ottavi di finale ad Adelaide. Spetta ...