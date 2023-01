Sissi | la terza stagione della serie tv ci sarà? Ecco le prime indiscrezioni

Leggi su isaechia

(Di giovedì 5 gennaio 2023) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 l’ultima puntata di, la nuovatv giunta alla sua seconda. La storia d’amore dell’imperatrice d’Austria e il suo Franz ha appassionato i telespettatori, così come era successo nel 1956 quando uscì il film con Romy Schneider, un cult ancora oggi. I fantv ora si chiedono se potranno ancora vedere i loro beniamini sul piccolo schermo.3 ci? A rispondere a questa domanda ci ha pensato Fanpage.it. La testata giornalistica è riuscita a carpire qualche indiscrezione in merito a un’eventuale nuova: Al momento ladinon è stata ancora confermata. Anche i media tedeschi attendono notizie ufficiali. ...